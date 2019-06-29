В Ленобласти борются против незаконных съездов

Власти занимаются их ликвидацией.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Обо всем рассказывает администрация Всеволожского района Ленинградской области – именно там убирают незаконные съезды. На данный момент в муниципальном образование уже отсутствует съезд к мойкам самообслуживания, шиномонтажам и свалке в Мяглово. Чиновники отметили, что им пытались противостоять, но людям пришлось отступить и экскаваторы продолжили работу.

В сообщении отмечается, что ликвидировать съезды будут все лето. Все потраченные средства взыщут с организаций, которые их сделали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что финны проверят, как в Ленобласти обслуживают дороги. В 2018 году Ленобласть выиграла дорожный грант в размере 433 тыс. евро по программе приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014 – 2020». По нему будет разработана новая методология содержания дорог зимой.