Очевидцы сфотографировали гуляющих лосей в Леобласти

Животных ходят недалеко от Приозерского шоссе.

О лосях рассказали сегодня утром, 29 июня, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Кому-то удалось снять парочку недалеко от поселка Сосново. Автор поста просит автолюбителей быть внимательнее, чтобы случайно не наехать на местных обитателей.

В комментариях из-за лосей начались баталии. Кто-то уверен, что увидеть лосей в Ленинградской области – обычное дело, так что обсуждать это даже не стоит. Другие пишут, что информация полезна, ведь животные частенько становятся участниками аварий из-за своей неосторожности и невнимательности водителей.

«А лоси думают: «О… люди… на Приозерском шоссе, перед Сосново! Надо быть осторожными»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под Приозерском сбили лося, активисты ищут лосенка. Защитники животных уверены, что лосенок погибнет без помощи людей, если его не удастся найти в ближайшее время.