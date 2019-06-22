Под Приозерском сбили лося, активисты ищут лосенка

Если детеныша не найти в ближайшее время, он тоже погибнет.

В Ленинградской области под Приозерском в пятницу насмерть сбили лося. Теперь активисты пытаются найти лосенка, который убежал с места аварии, сообщили в субботу 22 июня в центре “Велес” Санкт-Петербурга, где занимаются помощью диким животным.

Защитники животных уверены, что лосенок погибнет без помощи людей, если его не удастся найти в ближайшее время. Сотрудники центра уже предупредили о происшествии егерей. ДТП произошло у поворота на поселок Мельниково.

Сотрудники центра призывают всех подключиться к поиску лосенка и пытаются распространить запись в социальной сети. Некоторые пользователи Интернета надеются на ужесточение ответственности людей за сбитых животных.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в центре “Велес” приняли очередного травмированного лисенка.