Под Приозерском сбили лося, активисты ищут лосенка

ДТП произошло у поворота на поселок Мельниково. Фото: РКЦентр
ДТП произошло у поворота на поселок Мельниково. Фото: РКЦентр "Велес"

Если детеныша не найти в ближайшее время, он тоже погибнет.

В Ленинградской области под Приозерском в пятницу насмерть сбили лося. Теперь активисты пытаются найти лосенка, который убежал с места аварии, сообщили в субботу 22 июня в центре “Велес” Санкт-Петербурга, где занимаются помощью диким животным.

Защитники животных уверены, что лосенок погибнет без помощи людей, если его не удастся найти в ближайшее время. Сотрудники центра уже предупредили о происшествии егерей. ДТП произошло у поворота на поселок Мельниково.

Сотрудники центра призывают всех подключиться к поиску лосенка и пытаются распространить запись в социальной сети. Некоторые пользователи Интернета надеются на ужесточение ответственности людей за сбитых животных.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в центре “Велес” приняли очередного травмированного лисенка.

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