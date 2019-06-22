Пятого травмированного лисенка за неделю привезли в центр “Велес”

Животное подобрали у дороги, рентген показал, что у него сломан позвоночник.

В центр помощи животным “Велес” привезли очередного лисенка с травмой, сообщили в центре в субботу 22 июня. Сотрудники центра в Санкт-Петербурге сообщили об увеличении числа покалеченных лис.

Лисенка подобрали на дороге, рентген показал, что у животного сломан позвоночник. В центре Санкт-Петербурга приняли пять лисят за последние 6 дней. После лечения лиса вернут в дикую природу.

Ранее в центре рассказали, что в Ленинградской области некоторые считают, что численность лис необходимо контролировать и ставят капканы. Тех, которые не погибли в силках, защитники животных привозят на лечение именно в Петербург.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что кот из “Лахта-центра” перенес переливание крови.