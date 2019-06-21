Кот из «Лахта-центра» успешно перенес переливание крови

Рыжий строитель вернулся домой – пока что ему не нужна операция, считают ветеринары.

Радостной новостью поделились в Instagram-аккаунте Фокса 21 июня. В сообщении сказано, что все анализы будут готовы в скором времени – в том числе УЗИ брюшной полости. Специалисты посчитали, что пока можно обойтись переливанием крови и не делать коту операцию. От лица кота авторы блога поблагодарили всех, кто откликнулся на просьбу о помощи с поиском донора.

Сейчас у Фокса побрит животик, но в целом он в порядке – видно, что он рад вернуться в родные стены.

Напоминаем, что знаменитого кота нашли на стройке «Лахта-центра» еще год назад. С тех пор он является любимцем всех сотрудников – у него есть место для сна, принятия пищи и даже маленькая каска и жилетка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что кот Фокс из «Лахта Центр» принимает поздравления. В мае у него был день рождения – в этот день рабочие рассказали, как нашли и приручили любимца.