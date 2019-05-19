Кот Фокс из «Лахта Центр» принимает поздравления

Фото: https://www.instagram.com/lakhtinskii
Фото: https://www.instagram.com/lakhtinskii

Сегодня он празднует свой день рождения.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Информация о важной дате появилась в официальном Instagram-аккаунте кота, который ему завели не так давно. Профиль уже набрал 1,5 тысячи подписчиков.

Красивый и довольный жизнью рыжик был найден сотрудниками одного из офисов два года назад на стройке. Они решили заботиться о нем и вот с того дня уже прошло много времени – кот повзрослел и в этот понедельник ждет своих поздравлений.

Уточняется, что все это время Фокс наблюдал за тем, как строится «Лахта Центр». Инженеры рассказывают, что раньше кот боялся людей, но сейчас научился им доверять и даже любить их. Кота тоже все любят – в офисе у него есть свой уголок с миской и лежанкой, а также рабочая форма – каска и жилетка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Лахта Центр» опубликовал видео схода льда с Финского залива. В начале видеоролика Финский залив полностью покрыт заснеженным слоем льда. Постепенно течение разрушает ледяную корку и уносит за пределы кадра.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
кот лахта центр
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