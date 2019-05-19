Кот Фокс из «Лахта Центр» принимает поздравления

Сегодня он празднует свой день рождения.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Информация о важной дате появилась в официальном Instagram-аккаунте кота, который ему завели не так давно. Профиль уже набрал 1,5 тысячи подписчиков.

Красивый и довольный жизнью рыжик был найден сотрудниками одного из офисов два года назад на стройке. Они решили заботиться о нем и вот с того дня уже прошло много времени – кот повзрослел и в этот понедельник ждет своих поздравлений.

Уточняется, что все это время Фокс наблюдал за тем, как строится «Лахта Центр». Инженеры рассказывают, что раньше кот боялся людей, но сейчас научился им доверять и даже любить их. Кота тоже все любят – в офисе у него есть свой уголок с миской и лежанкой, а также рабочая форма – каска и жилетка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Отдыхаю на природе😻🌱🌳☀️ #rönesans#rönesansholding#animals#животные#wildcat#lakhtinskii#kedi#bigbos#lazycat#catsofinstagram#cats#cats_of_instagram#catinthehat#redcat#work#lahta#lahtacenter#Fox#Cat#лахта#работа#кот#котик#gasprom#газпром Публикация от Лахтинский Инженерный Кот Fox (@lakhtinskii) 19 Май 2019 в 7:26 PDT

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Лахта Центр» опубликовал видео схода льда с Финского залива. В начале видеоролика Финский залив полностью покрыт заснеженным слоем льда. Постепенно течение разрушает ледяную корку и уносит за пределы кадра.