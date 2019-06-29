Жена премьера ОАЭ сбежала от мужа с 30-тью миллионами евро

Супруга премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщает британское издание Sun.

По информации газеты, принцесса Хайя не появлялась на публике с февраля 2019 года.

В данный момент, супруга эмирата вместе с двумя детьми находится на территории Германии, где она, подав на развод попросила убежище. С собой принцесса прихватила 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).

По некоторым данным, премьер-министр обращался к правительству европейской страны выдать ему принцессу Хайю, однако Берлин отказал ему в этом вопросе. Западные СМИ пишут, что это стало причиной кризиса в отношениях между Германией и ОАЭ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что грузинская диаспора в РФ обратилась к Путину с открытым письмом.