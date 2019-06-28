Грузинская диаспора в РФ обратилась к Путину с открытым письмом

Грузинская диаспора в РФ написала президенту Владимиру Путину открытое письмо, в котором попросила главу государства восстановить авиасообщение между Россией и Грузией. Текст обращения опубликован на официальном сайте диаспоры.

По словам главы Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии, запрет авиаперелетов сравним с санкциями, от последствий которых страдает прежде всего народ, а не политики.

Цурцумия уверен, что руководителям стран необходимо провести переговоры и найти выход из сложившейся ситуации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Грузии предложили альтернативные пути для туристов из России. В качестве решений назвали автобусы-шаттлы и чартерные рейсы.

После запрета на пассажирские авиаперевозки из России в Грузию, правительство и предприниматели страны ищут способы восстановления туристического сообщения с РФ.