В США умер 18-летний автор музыки для рэпера Face Джейкоб Туресон

Музыкант известен тем, что являлся автором музыки к альбому Playboy рэпера Face. Фото: https://moscow-baku.ru
Музыкант известен тем, что являлся автором музыки к альбому Playboy рэпера Face. Фото: https://moscow-baku.ru

По предварительной версии, он скончался от передозировки наркотическими веществами.

Две недели музыкант и битмейкер Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy находился в больнице. Он был в коме, но не приходя в сознание, скончался. Об смерти сообщил отец молодого человека.

Причиной смерти стала передозировка наркотиков, пишет “Лента.ру”.

Музыкант известен тем, что являлся автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.

Face написал в своем Twitter: “Помянем @hellasketchers он был совершенно замечательным!”

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на 59 году жизни скончался актер Андрей Харитонов.

face Джейкоб Туресон
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