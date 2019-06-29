На этой неделе вышла новая песня Уитни Хьюстон

Песню обработали и попытались достичь звучания, будто ее исполнилась сама певица. Фото: https://ok.ru
Песню обработали и попытались достичь звучания, будто ее исполнилась сама певица. Фото: https://ok.ru

Спустя семь лет после смерти певицы песню 1986 года услышат поклонники.

Песня была написана еще в прошлом веке, но в то время она не вошла в альбом. Услышать оригинал смогли только жители Японии. В альбом ее не пустили, так как речь идет о кавере на композицию Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Rolling Stone

Спустя годы компания, к которой после кончины певицы отошли авторские права на ее произведения, и звукозаписывающая студия RCA Records решили порадовать поклонников Хьюстон новой композицией.

Песню обработали и попытались достичь звучания, будто ее исполнилась сама певица. По словам жены брата певицы Пэт Хьюстон, они хотели напомнить этой песней за что все влюбились в Уитни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в США умер 18-летний автор музыки для рэпера Face Джейкоб Туресон.

певица песня Уитни Хьюстон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тихонова прошла муниципальный фильтр выборов губернатора
На этой неделе вышла новая песня Уитни Хьюстон
В США умер 18-летний автор музыки для рэпера Face Джейкоб Туресон
Два застройщика продолжат работу над ЖК по старым условиям
Жириновский пригрозил Беглову развернуть против него предвыборную компанию
На КАД водитель КамАЗа “обронил” деревянную конструкцию на машину и скрылся
На корабли и верфи лучше всего смотреть в Петербурге
У Финлядского вокзала прошел митинг рабочих Ford