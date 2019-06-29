На этой неделе вышла новая песня Уитни Хьюстон

Песню обработали и попытались достичь звучания, будто ее исполнилась сама певица. Фото: https://ok.ru

Песню обработали и попытались достичь звучания, будто ее исполнилась сама певица. Фото: https://ok.ru

Спустя семь лет после смерти певицы песню 1986 года услышат поклонники.

Песня была написана еще в прошлом веке, но в то время она не вошла в альбом. Услышать оригинал смогли только жители Японии. В альбом ее не пустили, так как речь идет о кавере на композицию Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Rolling Stone

Спустя годы компания, к которой после кончины певицы отошли авторские права на ее произведения, и звукозаписывающая студия RCA Records решили порадовать поклонников Хьюстон новой композицией.

Песню обработали и попытались достичь звучания, будто ее исполнилась сама певица. По словам жены брата певицы Пэт Хьюстон, они хотели напомнить этой песней за что все влюбились в Уитни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в США умер 18-летний автор музыки для рэпера Face Джейкоб Туресон.