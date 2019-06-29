Беглов проинспектировал ЖК “Царская столица” и велел сочно ликвидировать свалку

Также Беглов написал, что до 2022 года город ставит в план строительство и ввод в эксплуатацию детского сада и школы. Фото: https://vk.com/a_beglov
Также Беглов написал, что до 2022 года город ставит в план строительство и ввод в эксплуатацию детского сада и школы. Фото: https://vk.com/a_beglov

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов с рабочим визитом посетил Центральный район.

Одной из точек визита стал ЖК “Царская столица”. Об этом действующий губернатор оперативной написал на свой странице в социальной сети “ВКонтакте”.

“Много общались с жителями по всем проблемам, спасибо за неравнодушие и позитивный настрой!”, — написал Беглов.

После визита Беглов поручил в срочном порядке ликвидировать свалку, привести в порядок ужасный забор на улице Военной, в этом году сделать полноценный ремонт улицы и обустроить велодорожки.

Также Беглов написал, что до 2022 года город ставит в план строительство и ввод в эксплуатацию детского сада и школы. Но сам проект должен быть готов уже в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов с рабочим визитом приехал в Центральный район Петербурга.

александр беглов рабочий визит Центральный район
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