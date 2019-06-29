В США госпитализирован рэпер Slim 400 с огнестрельными ранениями

В субботу, 29 июня, был госпитализирован известный американский рэп-исполнитель Slim 400. У музыканта зафиксировано множество огнестрельных ранений.

О происшествии сообщает портал TMZ, ссылаясь на информацию, предоставленную в правоохранительных органах. Отмечается, что вчера, 28 июня, вечером в полицию поступила информация об инциденте, который случился в городе Комптон в штате Калифорния США.

По информации источника, на данный момент музыкант ещё жив, но находится в критическом состоянии. На сегодняшний день неизвестно кто именно стрелял в рэпера Slim 400, а также мотивы преступления.

По предварительным данным, с места происшествия уезжал черный автомобиль. Об этом сообщают очевидцы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что барабанщик группы Korn перенес инсульт прямо во время концерта.