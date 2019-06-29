Барабанщик группы Korn перенес инсульт прямо во время концерта

Музыкант в больнице. Фото: Инстаграм
Музыкант в больнице. Фото: Инстаграм

На данный момент 28-летний барабанщик трибьют-группы Korn Алекс Хиден находится в медицинском учреждении.

Инцидент произошел во время выступления группы Korn на концерте в Стокпорте в Британии. Когда барабанщик играл свою партию, ему вдруг стало плохо. Алекс Виден почувствовал онемение в левой стороне тела, затем боль в плече, зрение резко ухудшилось.

Музыкант подумал, что это было связано с падением уровня сахара в его крови, в связи с чем решил доиграть партию. Однако сразу после барабанщик упал на сцену, передает издание «Manchester Evening News».

Сообщается, что средние к музыканту уже вернулась, однако движение левой рукой на данный момент дается с трудом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что собрано более 900 тысяч рублей на помощь жительнице Выборга Ленинградской области с острым лейкозом.

Алекс Хиден группа Korn инсульт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Барабанщик группы Korn перенес инсульт прямо во время концерта
Две петербургские ИКМО подали в суд на Горизбирком
Беглов сдал подписи депутатов и избирателей в Горизбирком
В Иркутской области число погибших от паводка достигло пяти
В центре Петербурга появилась зона отдыха с шезлонгами
“Зенит” побеждает “Црвена Звезду” с минимальным счетом
На рекламу переписи населения в 2020 году выделен почти 1 млрд рублей
Самолет из Петербурга в Анталью экстренно приземлился во Внуково