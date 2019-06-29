Барабанщик группы Korn перенес инсульт прямо во время концерта

На данный момент 28-летний барабанщик трибьют-группы Korn Алекс Хиден находится в медицинском учреждении.

Инцидент произошел во время выступления группы Korn на концерте в Стокпорте в Британии. Когда барабанщик играл свою партию, ему вдруг стало плохо. Алекс Виден почувствовал онемение в левой стороне тела, затем боль в плече, зрение резко ухудшилось.

Музыкант подумал, что это было связано с падением уровня сахара в его крови, в связи с чем решил доиграть партию. Однако сразу после барабанщик упал на сцену, передает издание «Manchester Evening News».

Сообщается, что средние к музыканту уже вернулась, однако движение левой рукой на данный момент дается с трудом.

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