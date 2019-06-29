Путин прокомментировал встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин назвал встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом деловой и прагматичной.

Встреча лидеров двух государств прошла в рамках саммита «большой двадцатки» в городе Осака в Японии. Позже, на пресс-конференции, посвященной саммиту G20, Путин оценил прошедшие переговоры.

Он отметил, что разговор получился деловой, прагматичный, главам государств удалось обсудить все вопросы, которые представляют взаимный интерес, передает телеканал РБК.

Также Путин отметил, что в рамках переговоров была затронута тема экономических взаимоотношений России и США. Речь шла о создании некой структуры из числа предпринимателей, которая будет заниматься изучением перспектив развития торгово-экономических отношений стран.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на саммите G20 Владимир Путин помог Ангеле Меркель найти своё место.