«Машина времени» отметила 50-летие в Москве

Полвека из своих 65 лет Андрей Макаревич поет в "Машине времени". Фото: mashina.ru

Полвека из своих 65 лет Андрей Макаревич поет в "Машине времени". Фото: mashina.ru

В субботу вечером на стадионе «Открытие-Арена» в Москве прошел концерт группы «Машина времени» в рамках юбилейного турне.

«Ну, давайте, поздравляйте нас с праздником», — обратился к зрителям основатель и лидер группы Андрей Макаревич. Он сказал, что за эти 50 лет еще не спел о главном, но еще надеется спеть.

В концертную программу вошли как старые, так и новые песни группы.

В рамках юбилейного турне «Машина времени» уже дала концерты на юге России, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири и Казахстане. После главного концерта турне продолжится, и до конца года группа споет в Сочи, Нижнем Новгороде, Ярославле, Петербурге, странах Прибалтики, Израиле, Белоруссии, Украине и Молдавии. В Петербурге концерты пройдут 15 и 16 ноября в БКЗ «Октябрьский».

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