В Китае построили самый большой в мире аэропорт

Открытие запланировано на 30 сентября. Фото: правительство Пекина
Открытие запланировано на 30 сентября. Фото: правительство Пекина

В Пекине, Китай закончилось строительство самого крупного в мире международного аэропорта Дасин.

О завершении строительных работ объявили власти китайского города Пекин.

По словам руководителя проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа, данное строение является не только аэропортом, но и самым масштабным на территории страны транспортным хабом, пишет РИА Новости.

В строительство данного аэропорта вложено не менее 400 миллиардов юаней, что составляет примерно 60 миллионов долларов. Аэропорт представляет собой один терминал в виде «золотого феникса» и располагается в 46 километрах от центра Пекина.

Открытие аэропорта пройдет 30 сентября, накануне 70-летия образования КНР.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Роструд напомнил жителям России о тонкостях ухода в отпуск, которые регулируются Трудовым кодексом.

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