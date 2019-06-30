В Китае построили самый большой в мире аэропорт

В Пекине, Китай закончилось строительство самого крупного в мире международного аэропорта Дасин.

О завершении строительных работ объявили власти китайского города Пекин.

По словам руководителя проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа, данное строение является не только аэропортом, но и самым масштабным на территории страны транспортным хабом, пишет РИА Новости.

В строительство данного аэропорта вложено не менее 400 миллиардов юаней, что составляет примерно 60 миллионов долларов. Аэропорт представляет собой один терминал в виде «золотого феникса» и располагается в 46 километрах от центра Пекина.

Открытие аэропорта пройдет 30 сентября, накануне 70-летия образования КНР.

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