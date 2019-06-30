Первый июльский день в Петербурге пройдет с грозой и дождями

Такую же погоду стоит ждать и во второй день июля. Фото: https://pixabay.com

Такую же погоду стоит ждать и во второй день июля. Фото: https://pixabay.com

Синоптики прогнозируют, что воздух 1 июля прогреется до +25 градусов.

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщает, что в понедельник, 1 июля, петербуржцев ждет кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью будет юго-восточный, южный, а днем юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного.

Ночью температура воздуха максимально установится на отметке в +17 градусов, а днем ее максимальный показатель будет +25 градусов.

Такую же погоду стоит ждать и во второй день июля. Правда температура воздуха в этот день будет немного ниже. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, а днем +19…+21 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что последний день июня в Петербурге станет прохладным и ветреным.