Последний день июня в Петербурге станет прохладным и ветреным

Ночью возможен короткий дождь, но воскресенье должно пройти без осадков.

Петербуржцам обещают прохладное и ветреное воскресенье, следует из прогноза ФГБУ “СЗУ по гидрометеорологии и мониторингу среды” на 30 июня.

Ночью в Петербурге может пройти короткий дождь, но в целом последний день первого месяца лета должен пройти без осадков. Ветер достигнет 9 м/с — особенно в прибрежных районах города. Температура составит в среднем 20-22 градуса тепла. Небо обещает быть переменно-облачным.

Сейчас в Санкт-Петербурге 18 градусов тепла. Следующая неделя, по прогнозу синоптиков, обещает быть дождливой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, как можно провести последние выходные июня в Санкт-Петербурге. Например, в воскресенье можно успеть на последний день выставки пионов в Ботаническом саду или сходить на марафон “Белые ночи”.