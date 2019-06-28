Топ-7 интересных событий в Петербурге в выходные 29-30 июня

Ожидается ясная погода. Фото: pixabay.com
Ожидается ясная погода. Фото: pixabay.com

Вопреки тому, что на улице стоит слегка прохладная погода, дождей не ожидается. И кроме этого город приготовил не одно увлекательное мероприятие на последние июньские выходные.

  • Международный марафон «Белые ночи» – спортивное событие с концертом на Дворцовой, 30 июня оно пройдет уже в 30 раз;
  • Фестиваль крафтового сыра «Сырный Weekend» – он начался сегодня и закончится только в воскресенье. Настоящим любителям сыра сюда стопроцентно стоит сходить;
  • Выставка «Пионы Северной столицы» – событие для ценителей прекрасного завершится также 30 июня, проходит в Ботаническом саду;
  • Международный музыкальный фестиваль «Бродский DRIVE» – событие откроется 29 июня и останется в Северной столице на месяц. Это сложно пропустить;
  • Фестиваль песчаных скульптур — 2019 «Затерянные миры» – выставка заработала в мае, но все еще открыта. Солнечные и нежаркие выходные – чудесный повод её посетить;
  • Большая «Супердискотека 90-х» – известный диско-марафон пройдет 29 июня в концертном зале «Аврора»;
  • Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно» – событие взяло старт ещё 26 июня и закончится 29. Проходит на территории Петропавловской крепости, вход свободный.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что намечается прояснение: дождь не испортит петербуржцам последние июньские выходные.

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