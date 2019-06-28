Намечается прояснение: дождь не испортит петербуржцам выходные

Сейчас температура воздуха в городе ниже климатической нормы – всего +14 °С, но днем воздух должен прогреться.

В субботу и воскресенье в Северной столице будет по-прежнему не так жарко, как на прошлой неделе. Средняя температура на выходных будет равна +18-20 °С. Несмотря на это, прогноз по осадкам отличный: дождей будет мало или не будет совсем.

«В облаках появится много прояснения, дожди примут локальный и кратковременный характер и постепенно прекратятся. Ну а температурный фон пока по-прежнему ниже климатической нормы»,

– рассказал утром 28 июня в своем Facebook синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Поэтому на выходные можно планировать поездки на дачу или просто прогулки по городу. Только стоит взять с собой теплую одежду – ветер будет северным, порывистым. Сейчас он составляет 6–11 м/с.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербург в последнюю неделю июня вернётся классическое лето.