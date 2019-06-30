Япония может возобновить коммерческий отлов китов

Япония официально покинула Международную комиссию по промыслу китов (IWC) и теперь существует опасность, что страна может снова вернуться к коммерческому промыслу ловли животных. Об этом сообщает ТАСС.

Комиссию страна восходящего солнца покинула 30 июня, так как вышел срок ее пребывания в IWC, обусловленный подписанным 30 лет назад соглашением.

Теперь Япония остается в организации в качестве наблюдателя, сообщает «Эхо Москвы». Стране позволено заниматься охотой на китов в своей экономической зоне и в территориальных водах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду первую группу, состоящую из двух касаток и шести белух.