Первую группу косаток и белух выпустили из «китовой тюрьмы»

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду первую группу, состоящую из двух касаток и шести белух. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВНИРО.

Перед этим ветеринары взяли у животных все необходимые анализы, а также разместили на них спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.

Отмечается, что процедура выпуска прошла при благоприятных погодных условиях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что районный суд дальневосточного города Владивостока оштрафовал рыболовную фирму за организацию скандальной «китовой тюрьмы». На фирму наложен штраф в размере 28,1 млн рублей.