Суд оштрафовал рыболовную фирму за организацию скандальной «китовой тюрьмы»

Судьба российских касаток и белух - высокоинтеллектуальных и социальных морских млекопитающих - вызвала шок в международном сообществе. Фото:pixabay
Судьба российских касаток и белух - высокоинтеллектуальных и социальных морских млекопитающих - вызвала шок в международном сообществе. Фото:pixabay

Районный суд дальневосточного города Владивостока постановил, что одна из компаний, занимающаяся поставкой касаток в аквариумы, нарушила правила рыболовства, незаконно отловив трех касаток.

На фирму наложен штраф в размере 28,1 млн рублей. Во время судебного разбирательства выяснилось, что оштрафованная компания является одной из четырех фирм, державших 10 касаток и 87 белух в спорном объекте вблизи портового города Находка.

СМИ назвали его «китовой тюрьмой» из-за переполненных вольеров и планов компании продавать животных в аквариумы соседнего Китая.

Представители «Гринпис» уже заявили, что ожидают аналогичных решений в отношении остальных компаний, занимающихся отловом касаток и белух.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что норвежские рыбаки выловили белуху с оборудованием из Петербурга.

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