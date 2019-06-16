Суд оштрафовал рыболовную фирму за организацию скандальной «китовой тюрьмы»

Районный суд дальневосточного города Владивостока постановил, что одна из компаний, занимающаяся поставкой касаток в аквариумы, нарушила правила рыболовства, незаконно отловив трех касаток.
На фирму наложен штраф в размере 28,1 млн рублей. Во время судебного разбирательства выяснилось, что оштрафованная компания является одной из четырех фирм, державших 10 касаток и 87 белух в спорном объекте вблизи портового города Находка.
СМИ назвали его «китовой тюрьмой» из-за переполненных вольеров и планов компании продавать животных в аквариумы соседнего Китая.
Представители «Гринпис» уже заявили, что ожидают аналогичных решений в отношении остальных компаний, занимающихся отловом касаток и белух.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что норвежские рыбаки выловили белуху с оборудованием из Петербурга.