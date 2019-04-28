Норвежские рыбаки выловили белуху с оборудованием из Петербурга

Животное было дружелюбным и давало себя погладить. Фото: pixabay

Животное было дружелюбным и давало себя погладить. Фото: pixabay

Неподалеку от норвежских островов обнаружили белуху с ремнем подписанным «Оборудование Санкт-Петербурга» и камерой GoPro. Эксперты полагают, что китообразное является питомицей российского ВМФ.

Белуха была позволяла гладить себя и была очень дружелюбна, об этом информирует телеканал NRK. По мнению ученых, белуха могла «слинять» из России.

Как сообщают эксперты, животное не могли так «промаркировать» ученые. Скорее всего она принадлежит российскому флоту в Мурманске. Профессор Университета Тромсе Ойдин Рикардсен ссылаясь на ученых из России подтверждает, что животное могло быть приручено и выдрессировано служащими российского флота в Мурманске.

Также специалист отмечает: «Мы знаем, что в России держат прирученных китов, иногда они сбегают и следуют за нашими лодками».

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