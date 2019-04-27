Работница Ленинградского зоопарка- новая мама для кенгуренка и летучей собаки

Кенгуренок и летучий собачонок выглядят довольными на руках у новой "мамы". Фото: Ленинградский зоопарк / ВКонтакте

Кенгуренок и летучий собачонок выглядят довольными на руках у новой "мамы". Фото: Ленинградский зоопарк / ВКонтакте

Животные отказались от своих детенышей, поэтому отказничков выходила новая мама – сотрудница зоопарка.

Как сообщают в группе зоопарка ВКонтакте, кенгуриха Флора оставила свою кроху, который долго сидел у нее в сумке. Самка нильского крылана родила двойню, но приняла только одного.

Если бы дело происходило в дикой природе, то, скорее всего, зверята не смогли бы выжить. А вот добрая сотрудница зоопарка взяла на себя опеку над кенгуренком.

Когда Елена Сергеевна его только-только «усыновила», он был совсем беспомощным и неокрепшим. Но вот уже месяц он постоянно находится в вязаной сумочке, подрастает и выглядит абсолютно здоровым.

Детеныша крылана сотрудница зоопарка также приютила, выходила и дала надежду на долгую и счастливую жизнь.

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