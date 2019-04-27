Работница Ленинградского зоопарка- новая мама для кенгуренка и летучей собаки

Животные отказались от своих детенышей, поэтому отказничков выходила новая мама – сотрудница зоопарка.
Как сообщают в группе зоопарка ВКонтакте, кенгуриха Флора оставила свою кроху, который долго сидел у нее в сумке. Самка нильского крылана родила двойню, но приняла только одного.
Если бы дело происходило в дикой природе, то, скорее всего, зверята не смогли бы выжить. А вот добрая сотрудница зоопарка взяла на себя опеку над кенгуренком.
Когда Елена Сергеевна его только-только «усыновила», он был совсем беспомощным и неокрепшим. Но вот уже месяц он постоянно находится в вязаной сумочке, подрастает и выглядит абсолютно здоровым.
Детеныша крылана сотрудница зоопарка также приютила, выходила и дала надежду на долгую и счастливую жизнь.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Тысячи пингвинят погибают из-за глобального потепления.