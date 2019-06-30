На «Проспекте Славы» уже установили вентиляторы

Фото: Метрострой
Фото: Метрострой

Их монтаж завершили на этих выходных.

Об этом рассказала пресс-секретарь врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина в своем Telegram-канале «Барышня в Смольном». Она сходила на стройку новых станций метро, а затем поведала, как там обстоят дела. Сегодня на перегоне станций «Проспект Славы» и «Дунайский проспект» должны были завершить установку последних вентиляторов.

Гендиректор «Метростроя» Николай Александров пояснил, что в последствии их останется лишь включить.

Напоминаем, что подрядчик обещает управиться в срок и сдать объекты к 1 сентября. Компания заявила, что на отделку станция Фрунзенского радиуса уйдет как минимум один месяц.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов объяснил, почему «Метрострой» снова задерживает Фрунзенский радиус. Дело в том, что есть проблемы с поставками необходимо оборудования. Он также отметил, что уже распорядился, чтобы компания не ждала, пока оно будет доставлено.

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