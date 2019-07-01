С начала недели автобус №176 меняет маршрут в Петербурге

В Санкт-Петербурге с понедельника, 1 июля, меняется маршрут движения городского автобуса № 176.

Об этом Gazeta.SPb сообщил в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. Изменения вступают в силу уже сегодня, 1 июля. Маршрут меняется для достижения более высокого показателя транспортной доступности социальных объектов в Калининском районе.

Маршрут автобуса № 176 будет теперь примерно следующий: от конечной станции «Суздальский проспект» по Светлановскому проспекту, далее по Тимуровской улице, улице Ушинского, Суздальскому проспекту, Гражданскому проспекту, проспекту Просвещения, Светлановскому проспекту, улице Веденеева, Тихорецкому проспекту, улице Академика Байкова, улице Вавиловых, проспекту Науки, улице Софьи Ковалевской, Северному проспекту, улице Руставели, улице Карпинского, проспекту Науки до конечной остановки железнодорожная станция Ручьи.

Отмечается, что в обратном движении маршрут останется без изменений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что две полосы на КАД откроют 5 июля.