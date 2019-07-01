В Раде назвали президентство Зеленского ошибкой

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинцы ошиблись, когда отдали свои голоса за Зеленского.

При этом, Рабинович признался, что и сам голосовал за уже действующего президента Украины Владимира Зеленского в рамках второго тура. Однако он считает, что президент всех обманул.

Рабинович считает, что Владимир Зеленский не исполняет данные ранее обещания. Также он заметил, что страна превращается в «96-й квартал»

Действующий президент Украины Владимир Зеленский был официально признан ЦИК президентом по результатам второго тура выборов. Он набрал порядка 73 процентов голосов, когда за его конкурента — Петра Порошенко — проголосовало всего 24 процента.

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