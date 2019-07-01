Неизвестный поджег банкоматы в предприятии на Стачек

В полиции возбудили дело о покушении на кражу. Фото: pixabay.com

В полиции возбудили дело о покушении на кражу. Фото: pixabay.com

Злоумышленник сбежал, ничего не украв, а охранник обратился в полицию.

Неизвестный поджег банкоматы на пр. Стачек, но сбежал, ничего не украв, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 1 июля.

Охранник предприятия на Стачек обратился в полицию в ночь на воскресенье 30 июня. По его словам, неизвестный залез на территорию объекта и с помощью газа поджег банкомат. Злоумышленник сбежал, ничего не похитив, а позже охранник нашел следы огня на другом банкомате в том же помещении — опять же ничего не пропало, передают в полиции Петербурга.

В ГУ МВД Петербурга возбудили дело о покушении на кражу. Злоумышленника уже ищут, сейчас полицейские проверяют, есть на предприятии камеры наблюдения и попал ли на них неизвестный мужчина.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурга девятиклассник отправил жителя Петербурга в больницу.