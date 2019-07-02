Чехия временно разрешила полеты российских авиакомпаний

Сегодня ночью стало известно, что часть авиарейсов в Чехию из России отменяется из-за отзыва разрешений на полеты чешской стороной. К полудню стороны договорились временно, до 7 июля, восстановить полеты.

Из-за отзыва разрешений были полностью или частично отменены рейсы в Прагу и Карловы Вары авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии».

Чешские авиационные власти ранее не могли добиться от Москвы постоянного разрешения Czech Airlines летать по транссибирским маршрутам. Национальный чешский перевозчик вынужден был работать по временным разрешениям, которые нужно постоянно продлевать.

Наконец российское Министерство транспорта в одностороннем порядке ограничило право «Чешских авиалиний» пользоваться транссибирским авиакоридором для рейсов из Праги в южнокорейский Сеул.

Ответный шаг Праги побудил Минтранс рано утром 2 июля выписать чешской авиакомпании необходимое разрешение, а также стороны активно начали вести диалог, в результате которого до 7 июля рейсы между двумя странами восстановлены в полном объеме. Чешское министерство транспорта распространило заявление, где выражается надежда на скорейшее достижение соглашений по всем вопросам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажиропоток Пулково в мае в 2,5 раза превысил пропускную способность.