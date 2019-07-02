В «Ильюшине» меняется топ-менеджмент

Ил-96 был спроектирован в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов. Фото: wikimedia.org

Ил-96 был спроектирован в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов. Фото: wikimedia.org

Из авиастроительной компании «Ильюшин» уволилось более 80 человек, включая ряд топ-менеджеров, курирующих проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96, и двух замов главы компании.

Об этом сегодня ТАСС сообщил источник в ОПК. Ушли начальники экономического, юридического, кадрового и маркетингового направлений компании.

Юрий Грудинин, ставший гендиректором компании совсем недавно, 20 апреля, заявил РИА «Новостям», что массовых увольнений в «Ильюшине» нет.

«Я не читаю эту прессу. Ничего массового нет», — сказал руководитель.

В пресс-службе «Ильюшина» объяснили происходящее оптимизацией управления и настройкой профессиональной команды и подчеркнули, что конструкторский потенциал полностью сохранен, а работа над самолетами продолжается.

Юрий Грудинин до перехода в ПАО «Илюшин» руководил таганрогским авиастроительным предприятием ПАО «ТАНТК имени Г.М. Бериева».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажиропоток Пулково в мае в 2,5 раза превысил пропускную способность.

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