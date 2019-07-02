«АвтоВАЗ» полностью останавливает производство

Завтра крупнейший российский автопроизводитель остановит конвейер. Фото: wikimedia.org
Завтра крупнейший российский автопроизводитель остановит конвейер. Фото: wikimedia.org

Автозаводы в Тольятти и Ижевске прекратят работу с 3 июля по причине срыва поставок комплектующих с завода «Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.

Группа «АвтоВАЗ» распространила сообщение, что принимает меры для скорейшего выхода из вынужденного простоя. О запуске производства компания сообщит дополнительно. Автопроизводитель заявил, что оставляет за собой право взыскать убытки с недобросовестного поставщика.

Завод «Автокомпонент» выпускает для «АвтоВАЗа» ряд изделий из пластмасс и полимерных композитов, в частности, зеркала заднего вида, кожухи отопителей, топливные баки, детали интерьера и пластикового обвеса.

На наличии автомобилей LADA у дилеров остановка заводов не скажется. С 1 июля «АвтоВАЗ» поднял цены почти на автомобили Largus, Vesta и Granta.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “АвтоВАЗ” назвал цену и старт продаж Lada Granta Cross

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