«АвтоВАЗ» полностью останавливает производство

Автозаводы в Тольятти и Ижевске прекратят работу с 3 июля по причине срыва поставок комплектующих с завода «Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.

Группа «АвтоВАЗ» распространила сообщение, что принимает меры для скорейшего выхода из вынужденного простоя. О запуске производства компания сообщит дополнительно. Автопроизводитель заявил, что оставляет за собой право взыскать убытки с недобросовестного поставщика.

Завод «Автокомпонент» выпускает для «АвтоВАЗа» ряд изделий из пластмасс и полимерных композитов, в частности, зеркала заднего вида, кожухи отопителей, топливные баки, детали интерьера и пластикового обвеса.

На наличии автомобилей LADA у дилеров остановка заводов не скажется. С 1 июля «АвтоВАЗ» поднял цены почти на автомобили Largus, Vesta и Granta.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “АвтоВАЗ” назвал цену и старт продаж Lada Granta Cross