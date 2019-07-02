Июнь стал самым жарким месяцем за последние 40 лет в мире

Не только жители Санкт-Петербурга изнывали от непривычных высоких температур.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Новостью поделился ТАСС, ссылаясь на руководство программы мониторинга экологии и климата Земли «Коперник». Специалисты уверяют, что во всем мире июнь 2019 года стал самым жарким за последние 40 лет. В Европе норма была превышена на два градуса Цельсия, а во Франции на прошлой неделе был установлен очередной рекорд – столбик термометра поднялся до 46 градусов в тени. Прошлый температурный рекорд был поставлен три года назад, но тогда он был не настолько впечатляющим. Специалисты считают, что с каждым годом будет становится все теплее.

Также они не спешат связывать глобальное потепление с временными перепадами температур.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в первый день июля в Лаппеенранте на границе с регионом прошел град. Улицы города стали белыми, словно на дворе опять зима.