Петербург собираются преобразить в 2019 году

Беглов уже раздал ряд поручений по благоустройству.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Планами на ближайшие месяцы поделился врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который выступил перед коллегами на совещании в Смольном. Он отметил, что на формирование комфортной среды выделено 6 миллиардов рублей – эти деньги будут потрачены на то, чтобы привести в порядок все районы города. Глава Санкт-Петербурга заверил, что петербуржцы ждут, чтобы средства потратят с умом.

За летние месяцы хотят благоустроить 42 парка и сквера, 500 дворов и более сотни общественных пространств. Власти также займутся детскими площадками, дорогами, газонами и другими вещами. Примерно половина задач уже выполнены, впереди много работы.

Беглов напомнил, что в реконструкции нуждается Почтовый квартал, а также в Санкт-Петербурге будут строить Арт-парк.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов пообещал благоустроить Петербург к Евро-2020.