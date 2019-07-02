В ближайший год в Петербурге появится 13 тысяч платных машиномест

Пока что в Смольном не решили, как будут штрафовать людей, отказывающихся платить.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Планы на год обсудили в Смольном на совещании. Новостью поделился председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Он заявил, что в Санкт-Петербург станет на 13 167 парковочных мест больше, чем сейчас, уже в 2020 году. К слову, до этого правительство хотело создать 60 тысяч машиномест.

Напоминаем, что парковки платные на 27 улицах в центре Северной столицы. За час стоянки владелец легкового автомобиля платит 60 рублей. Сейчас в городе всего около трех тысяч платных машиномест.

Пока что власти не имеют права штрафовать автолюбителей, так как есть некоторые не состыковки в законодательстве. В 2018 году из-за них в бюджет не попало около 1,8 миллиардов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что многодетным семьям понадобится больше документов для льготной парковки.