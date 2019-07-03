В Петербурге будет построено 85 тысяч кв.м. офисных площадей

Спрос на аренду офисов в Петербурге будет расти. Фото: Pixabay

Спрос на аренду офисов в Петербурге будет расти. Фото: Pixabay

До конца текущего года прогнозируется увеличение спроса на качественные офисные помещения.

По показателям первого полугодия этого года общий объем по предложению на офисном рынке Санкт-Петербурга остается на планке в 2,6 миллионов квадратных метров, сообщает «Стройгазета» со ссылкой на отдел исследований и консалтинга компании IPG.Estate.

В Санкт-Петербурге прирост спроса на качественные офисные помещения на ближайшие шесть месяцев составит 85 тысяч квадратных метров.

Специалисты отмечают, что средняя ежемесячная стоимость аренды данных помещений класса А в Северной столице составляет порядка 1,68 тысяч за квадратный метр. При этом, офисы класса В/В+ стоят около 1,25 тысяч рублей за квадратный метр.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Роспотребнадзор предложил маркировать минералку для остановки вала контрафактной продукции.