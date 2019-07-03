В Петербурге организации оштрафовали на 1,5 млн рублей за нарушение прав граждан

В 2019 году было возбуждено 60 административных дел за нарушение прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности.

За 2019 год сотрудниками профильного отдела Управления ФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено более 60 административных дел о правонарушениях по ст.14.57 КоАП (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности), сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.

Для сравнения — в 2018 году в отношении нарушителей было составлено всего 58 протоколов. В этом году по 32 административным делам юридические лица привлечены к административной ответственности, судом назначены штрафы на общую сумму 1 миллион 450 тысяч рублей. На данный момент в Петербурге в государственный реестр входит 19 юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура оспорила штрафы троих предпринимателей Петербурга.