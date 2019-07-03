Названы российские города с самыми высокими зарплатами

На текущий момент строительство все также является самой высокооплачиваемой группой профессий. Фото: pixabay

На текущий момент строительство все также является самой высокооплачиваемой группой профессий. Фото: pixabay

Экспертами названы города с самым высоким ростом зарплат и самые востребованные профессии в России.

За год работодателями были увеличены средние зарплаты в 23 крупнейших городах страны. Тройка городов с самой высокой заработной платой осталась неизменной во II квартале 2019 года. Так, в Москве средняя зарплата составляет 57 900 рублей в месяц, в Петербурге зарабатывают 47 400 рублей, а в Екатеринбурге в среднем 39 300 рублей, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба «Авито»

Самый высокий рост оплаты труда отмечается в Барнауле (11,6%), в Москве (10,9%) и в Тюмени (10,2%). Средняя зарплата превысила среднероссийскую только в пяти городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Наибольший интерес среди соискателей вызвали предложения работы по группам «строительство», «транспорт, логистика», «производство, сырьё, с/х», «без опыта, студенты» и «туризм, рестораны». На вакансии в данных группах пришлось более 70% всех запросов контактов. Максимально увеличение спроса отмечено в сфере «транспорт, логистика».

На текущий момент строительство все также является самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных: средняя месячная зарплата этой группы составляет 59 400 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург стал самым дорогим городом для покупки смартфонов на Авито.