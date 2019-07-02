Петербург стал самым дорогим городом для покупки смартфонов на Авито

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Мобильный телефон является самым популярным и продаваемым устройством раздела бытовой техники на Авито.

В первой половине 2019 года жители Санкт-Петербурга приобрели на Авито почти на 5% больше мобильных телефонов, чем за те же пол года в 2018.

Средняя цена смартфонов выросла на 27,3% и составила 12 600 рублей, сообщили в Gazeta.SPb аналитики сервиса Авито, рассмотревшие рынок объявлений по продаже телефонов

Лидером по продажам на вторичном рынке остается iPhone со средней ценой в 16,5 тыс рублей, следом за ним идет Samsung, который продавался в среднем за 13,4 тыс рублей. За ними позиции заняли современные бренды Китая — Xiaomi и Huawei. Отметим, что Huawei смог подняться на две позиции вверх. ASUS также поднялся на несколько позиций, а вот продажи Sony уменьшились.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, на «Авито» продают фургон в стиле Фриды Кало. Продавец и владелец фургона говорит, что транспорт не раз участвовал в съемках федеральных телеканалов.

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