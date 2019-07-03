Названы российские города с самым высоким и низким ценником на новостройки

Стоимость "квадрата" снизилась лишь в 15 городах, а понизилась в 48. Фото: pixabay

Стоимость "квадрата" снизилась лишь в 15 городах, а понизилась в 48. Фото: pixabay

Эксперты проанализировали динамику цен на квартиры в новых домах в 63 городах России с начала текущего года. Стоимость «квадрата» снизилась лишь в 15 городах, а понизилась в 48.

Максимальный рост цен специалисты портала недвижимости Domofond.ru отметили в Сочи: тут цена на «квадрат» поднялась на 8,5% до 120 542 руб. На втором месте расположились Краснодар и Севастополь с ростом цен на 8,1%. Теперь средняя цена «квадрата» в Краснодаре составляет 52 126 рублей, а в Севастополе 80 857 рублей. Третье место заняла Москва с положительной динамикой 7,8%. В столице стоимость квадратного метра достигла 231 584 руб.

Топ-10 городов с наибольшим ростом цен замыкает Курск. Здесь ценник повысился на 5,6%. Также в рейтинге присутствуют такие города, как: Новороссийск, Пермь, Пенза, Рязань и Петрозаводск.

Самую отрицательную динамику зафиксировали в Махачкале, в которой цены упали на 5,6% — в среднем «квадрат» стоит 36 518 рублей. Второе место с конца занимает Архангельск с отрицательной динамикой в 4,3%. Третья строчка у Тамбова, здесь цены на жилье уменьшились на 2%.

Санкт-Петербург находится на седьмой строчке с конца, тут стоимость «квадрата» жилья в новостройках снизилась на 1,4% и составляет 120 253 руб.

Также в список городов отрицательной динамикой цены на новостройки вошли: Саранск, Хабаровск, Подольск, Калининград, Ярославль и Омск.

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