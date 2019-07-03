Новые почтовые отделения появятся в новостройках Ленобласти

Кудрово, Мурино и другие районы нуждаются в 14 новых отделениях. Фото: Baltphoto, Рафаэль Карапетян

Кудрово, Мурино и другие районы нуждаются в 14 новых отделениях. Фото: Baltphoto, Рафаэль Карапетян

Зарплаты почтальонов и операторов почтовых отделений поднимут на 20%.

Новые почтовые отделения появятся в новостройках Всеволожского района Ленобласти — конкретные места сейчас выбирают в муниципалитетах, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленобласти 3 июля.

Наиболее острую нужду в отделениях почты испытывают жители Кудрово, Нового Девяткино, Мурино, Сертолово. Всего нужно около 14 отделений. Представители “Почты России” и администрации МО сейчас договариваются с застройщиками о помещениях.

Осенью в Кудрово откроют крупное отделение почты на Пражской улице, 13. При этом руководство “Почты России” планирует поднять заработок операторов отделений и почтальонов — в среднем на 20%. Сейчас средняя зарплата почтальонов и операторов почтовой связи составляет около 15-20 тысяч рублей в Петербурге и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что строитель — самая популярная профессия в Санкт-Петербурге.