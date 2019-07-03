В Кировском районе двое утонули в улетевшем в реку автомобиле

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Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"/vk.com

Два человека утонули в машине, которая вылетела с проезжей части в реку.

Ночью 3 июля 2019 года на пятом километре возле станции Жихарево, находящейся в Кировском районе, водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» не справился с управлением, съехал в кювет, а затем упал в реку Ковра, сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В результате происшествия погиб сам 37-летний водитель и 42-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сидении.

В текущий момент проводится проверка по выяснению обстоятельств дорожного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на «Коле» авария унесла жизни двух людей, еще двое в тяжелом состоянии. Авария произошла на 59-м километре трассы «Кола». Участниками аварии стали два автомобиля – «Хендай» и «Тойота». По предварительным данным, во всем виноват 20-летний водитель «корейца», который, пытаясь обогнать машину, выехал на встречную полосу движения. Это закончилось столкновением с другим автомобилем.

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