Глава Гидрометцентра рассказал, каким станет июль в России

Второй летний месяц пройдет в России без погодных сюрпризов.

Погодных аномалий в июле не стоит ждать на территории России, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд “Российской газете” 3 июля.

В Сибири и Якутии может стать теплее обычного. Урал ждет привычная жара. В центральных регионах страны может похолодать до 17 градусов. Лето вернется в Москву и область лишь во второй половине июля. Спасатели МЧС продолжат информировать жителей столицы о приближающихся грозах и ветрах по СМС — такую опцию может подключить каждый.

В Санкт-Петербурга второй день бушует гроза, о чем петербуржцев предупредили в ГУ МЧС. Сейчас в городе 16 градусов тепла. В Гидрометцентре ранее предположили, что после жаркого июля в городе может выпасть 120% от нормы осадков, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила. Впрочем, дождь в Санкт-Петербурге едва ли можно назвать природной аномалией.