Петербургу не нужны дворцы — они дорогие и бесполезные

Глава КИО рассказал, какие здания власти Петербурга хотят продавать.

Глава комитета имущественных отношений Петербурга Валерий Калугин рассказал о работе над новой концепцией управления имуществом на круглом столе, посвященном политике Смольного по приватизации имущества 3 июля.

Калугин заявил, что власти Петербурга хотят сохранить за собой соцобъекты (школы, больницы, поликлиники и т. д.) и те здания, арендаторы которых платят регулярно. Все остальное пойдет на аукцион.

Глава КИО считает, что прежде всего Петербург должен избавиться от дорогих в содержании и бесполезных объектов — в качестве примера он назвал дворцы, на реставрацию которых Петербург должен искать деньги.

Зампред КИО Александр Герман объяснил, что врио губернатора Александр Беглов потребовал поднять доходы Петербурга до 1 трлн рублей. КИО в прошлом году принес в бюджет 22 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что многодетным семьям помогут платить за ипотеку.