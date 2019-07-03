Многодетным семьям помогут платить за ипотеку по указу Путина

За третьего ребенка в 2019 году можно получить 450 тысяч на ипотечный кредит.

Владимир Путин поставил подпись на законе о возмещении ипотечных кредитов для многодетных семей, документ опубликовали на официальном сайте правовой информации 3 июля.

Новая мера господдержки затронет те семьи, где после в 2019 году и до конца 2022-го родился или родится третий ребенок (и последующие).

Семьям, согласно документу, отчислят до 450 тысяч по ипотеке, а если долг меньше, то остаток пойдет на погашение процентов. Новый закон касается только россиян. Выплата является однократной, ее можно получить только на один ипотечный кредит.

Долги россиян по ипотеке оценивают в 6,5 трлн рублей, по данным Центробанка РФ. При этом за последний год показатель вырос на 24%. На начало 2017 года в России знали о 1 млн 566 тысячах многодетных семей. Стоит учесть, что накануне Татьяна Голикова, вице-премьер РФ, заявила, что население страны вымирает “рекордными темпами, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.