Россия вымирает рекордными темпами

Татьяна Голикова ужаснулась исправленной статистике смертности. Фото: wikimedia.org
Татьяна Голикова ужаснулась исправленной статистике смертности. Фото: wikimedia.org

Россия «катастрофически» теряет население, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

За январь-апрель 2019 года естественная убыль россиян составила 149 тыс. человек, это сравнимо с численностью населения таких городов, как Керчь, Пятигорск или Находка.

Голикова сказала, что рождаемость падает, а смертность снижается не так быстро, как хотелось бы.

Кроме того, чтобы не портить показатели, медики зачастую сознательно занижали показатели смертности в ДТП и среди онкологических и сердечно-сосудистых больных. В конечном итоге это привело к видимым перекосам в статистике, когда на этом фоне стали странно выглядеть критически выросшие группы пациентов с несмертельными заболеваниями. Минздрав и правительство вмешались, и статистику смертности поправили.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов рассказал, как Смольный снизит смертность на дорогах

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