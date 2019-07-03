Уровень воды в Неве поднялся до 72 см

Волны повышают показатель на гидропосту. Фото: скриншот http://spun.fkpkzs.ru
Волны повышают показатель на гидропосту. Фото: скриншот http://spun.fkpkzs.ru

Дамба Санкт-Петербурга пока еще не закрывают.

Уровень воды в Неве по замерам на гидропосту Горного института поднялся до 72 см к 20:50 вечером в среду 3 июля. Еще час назад вода держалась на отметке 67 см.

Санкт-Петербург второй день подряд накрывают дожди. Дамбу Санкт-Петербурга пока еще не закрывают — показатель не является критическим. Обычно защитные сооружения закрывают при показателях в 104 см. Дожди в Петербурге продолжатся, судя по прогнозам синоптиков, а значит закрытие дамбы — вполне реальная перспектива.

Стоит учитывать, что сегодня в Петербурге регистрируют сильный ветер. Он дует с Финского залива, а порывы достигают 15 м/с. Волны, которые он создает, повышает показатель на гидропосту.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков.

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