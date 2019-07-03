«Рыжие Тарзан» пожаловался на двух гаишников-коррупционеров

Фото: https://vk.com/id362322063
Фото: https://vk.com/id362322063

Сотрудников дорожной полиции задержали.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Уточняется, что Вячеслав Дацик, более известный как «Рыжий Тарзан», стал инициатором расследования – он обвинил двух гаишников в коррупции.

По предварительным данным, все началось с некоего дорожного происшествия с женой скандально известного Дацика. Она позвонила своему супругу, который прибыл на место и решил проблему при помощи взятки – он уверяет, что дал сотрудника дорожной полиции 30 тысяч рублей. Пока что непонятно, будет ли возбуждено уголовное дело и неизвестны прочие подробности инцидента.

К слову, дача взятки также является преступлением. Ответит ли за свой поступок заявитель, выяснится чуть позже.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что житель Ленинградской области заплатит штраф за попытку дачи взятки. Он предложил 30 тысяч, а заплатит в три раза больше.

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