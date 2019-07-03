Массовое ДТП стало причиной пробки на Каменноостровском

Весь вечер Петербург стоит из-за дождей, а теперь еще и из-за аварий.

Об этом стало известно сегодня вечером, 3 июля. Обо всем рассказывают очевидцы, которые делятся информацией в социальной сети. Люди также выкладывают фотографии и пишут, что участниками ДТП стали три автомобиля. Одна из машин встала поперек дороги, что существенно затрудняет движение по Каменноостровскому проспекту. Теперь в пробке вынуждены стоять машины и общественный транспорт. Кто стал виновником аварии – пока непонятно. Автомобилистам стоит заранее продумывать свой маршрут и избегать проблемного участка дороги.

Напоминаем, что в эту среду город постепенно уходил под воду из-за сильных дождей – за 20 минут выпало рекордное количество осадков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП в Тосненском районе пострадали три ребенка. Пятимесячный малыш, двухлетний и десятилетний ребенок получили несерьезные травмы в результате столкновения двух машин.