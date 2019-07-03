Ночью в Петербурге будет идти сильный ливень

Ожидается дождь. Фото: Pixabay
Ожидается дождь. Фото: Pixabay

Петербуржцев просят оставаться дома, чтобы не попасть под дождь.

Ливень, который поутих с вечера, обрушится на Санкт-Петербург с новой силой в ночь с 3 на 4 июля. Обо всем Gazeta.SPb рассказали в ГУ МЧС по городу и Ленинградской области. Спасатели уточнили, что дожди сопроводят ветра, так что лучше воздержаться от ночных прогулок.

Этой ночью ожидаются дожди разной силы, грозы и ветер – он будет гулять по городу со скоростью до 20 метров в секунду. Температура максимум опустится до восьми градусов тепла. Днем же станет потеплее – воздух прогреется до плюс 17 градусов.

Напоминаем, что в эту среду вечером ливень в очередной раз застал врасплох пешеходов и автомобилистов. Многие из них добирались до пункта назначения «вплавь». Известно, что за 20 минут выпало рекордное количество осадков – более 22 мм.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что гроза поставила Петербург в восьмибалльные пробки.

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